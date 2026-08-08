Медведев: переговоры с Саркози в 2008 году были жесткие, но результативные

Жестко, но результативно: Медведев о переговорах с Саркози по Осетии в 2008 году Медведев: переговоры с Саркози в 2008 году были жесткие, но результативные

Москва8 авг Вести.Переговоры с президентом Франции Николя Саркози в августе 2008 года по поводу урегулирования грузино-осетинского конфликта были жесткими, но привели к нужному результату. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что Франция сыграла конструктивную роль в разрешении грузино-осетинского конфликта.

В 2008 году мы провели прямые переговоры с президентом Саркози, который прилетел в Москву, – жесткие, но результативные – и договорились о завершении конфликта на условиях России в интересах пострадавших республик сказал собеседник агентства

Речь идет о конфликте, который начался в ночь на 8 августа 2008 года, когда Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику, особенно сильно пострадала ее столица – Цхинвал. Тогда Россия приняла решение встать на защиту Южной Осетии. Москва ввела в республику свои войска и через пять дней грузинские военные были оттуда вытеснены.

26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии – Абхазии. Грузия при этом по-прежнему считает республики своими регионами.