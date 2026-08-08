Медведев: Грузия еще долго будет чувствовать урон от режима Саакашвили

Медведев заявил о долгосрочном уроне Грузии от режима Саакашвили Медведев: Грузия еще долго будет чувствовать урон от режима Саакашвили

Москва8 авг Вести.Тбилиси сегодня проводит прагматичную политику, однако урон от действий режима бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будут ощущаться еще долгое время, указал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в комментарии РИА Новости.

Грузия 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию. Бомбардировки и обстрелы начались ночью, а уже к середине дня грузинские танки вошли в Цинхивал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, ввела в республику войска и через несколько дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.

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Он отметил, что необходимые выводы в Грузии были сделаны и сегодня Тбилиси придерживается прагматичной политики. Однако, по мнению зампреда Совбеза РФ, нанесенный действиями режима Саакашвили урон будет ощущаться еще долго.

Как заявлял экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, который в 2008 году возглавлял республику, первая форма гибридной войны со стороны стран Запада была применена именно во время агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года. По словам политика, активное участие в этом принимала и Украина.