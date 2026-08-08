Москва8 авгВести.Тбилиси сегодня проводит прагматичную политику, однако урон от действий режима бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будут ощущаться еще долгое время, указал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в комментарии РИА Новости.
Грузия 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию. Бомбардировки и обстрелы начались ночью, а уже к середине дня грузинские танки вошли в Цинхивал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, ввела в республику войска и через несколько дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
Я бы не сказал, что Грузия от пережитого шока оправилась полностьюсказал Медведев
Он отметил, что необходимые выводы в Грузии были сделаны и сегодня Тбилиси придерживается прагматичной политики. Однако, по мнению зампреда Совбеза РФ, нанесенный действиями режима Саакашвили урон будет ощущаться еще долго.
Как заявлял экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, который в 2008 году возглавлял республику, первая форма гибридной войны со стороны стран Запада была применена именно во время агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года. По словам политика, активное участие в этом принимала и Украина.