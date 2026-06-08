Премьер Южной Осетии Дзамболат Тадтаев подал в отставку Председатель правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев ушел в отставку

Москва8 июн Вести.Председатель правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

На заседании кабинета министров, которое вел президент Алан Гаглоев, Тадтаев заявил, что покидает пост. Глава государства подписал отставку и поблагодарил премьера за работу.

В ходе заседания председатель правительства Дзамболат Тадтаев выступил с личным заявлением об отставке. Президент принял его решение и поблагодарил за проделанную работу говорится в публикации пресс-службы

До избрания нового председателя правительства обязанности главы кабинета министров будет исполнять первый заместитель Константин Джиоев. Правительство продолжит работать в полном объеме до утверждения нового председателя парламентом.

Президент также сообщил, что в ближайшее время на рассмотрение парламента внесут кандидатуру Марата Камболова на пост председателя правительства. Перед новым руководителем поставят задачу обеспечить реализацию соглашений между Россией и Южной Осетией.