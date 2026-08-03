Глава правительства Удмуртии Роман Ефимов ушел со своего поста

Ефимов покинул пост главы Удмуртии после отставки Бречалова Глава правительства Удмуртии Роман Ефимов ушел со своего поста

Москва3 авг Вести.Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов ушел в отставку, сообщается в канале республиканского правительства в мессенджере MAX.

Роман Ефимов покинул пост председателя правительства Удмуртии отмечается в публикации

Он занимал пост премьер-министра региона с 2024 года, а работал в республике с 2018 года. В разные годы курировал промышленный и финансовый и блок, сферу имущественных, земельных отношений, туризма и ряд других направлений.

Правительство Удмуртии выразило благодарность Ефимову за проделанную работу и весомый вклад в развитие Удмуртии.

Глава правительства ушел вскоре после отставки главы Удмуртии Александра Бречалова. По данным ряда СМИ, он станет руководителем крупного железнодорожного оператора "СГ-Транс", которая специализируется на железнодорожных перевозках нефтегазовых и нефтехимических грузов.

Указ о досрочной отставке Бречалова по его просьбе президент России Владимир Путин подписал 29 июля. Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии стала Ольга Абрамова, которая до этого была советником министра сельского хозяйства РФ.