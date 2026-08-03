Москва3 авгВести.Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов ушел в отставку, сообщается в канале республиканского правительства в мессенджере MAX.
Роман Ефимов покинул пост председателя правительства Удмуртииотмечается в публикации
Он занимал пост премьер-министра региона с 2024 года, а работал в республике с 2018 года. В разные годы курировал промышленный и финансовый и блок, сферу имущественных, земельных отношений, туризма и ряд других направлений.
Правительство Удмуртии выразило благодарность Ефимову за проделанную работу и весомый вклад в развитие Удмуртии.
Глава правительства ушел вскоре после отставки главы Удмуртии Александра Бречалова. По данным ряда СМИ, он станет руководителем крупного железнодорожного оператора "СГ-Транс", которая специализируется на железнодорожных перевозках нефтегазовых и нефтехимических грузов.
Указ о досрочной отставке Бречалова по его просьбе президент России Владимир Путин подписал 29 июля. Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии стала Ольга Абрамова, которая до этого была советником министра сельского хозяйства РФ.