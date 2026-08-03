Москва3 авг Вести.Исполняющей обязанности главы правительства Удмуртии назначена Татьяна Чуракова, сообщает республиканское правительство в мессенджере MAX.

Полномочия председателя правительства Удмуртской Республики временно возложены на и.о. первого заместителя председателя правительства региона Татьяну Чуракову отмечается в публикации

Ранее стало известно, что в отставку ушел председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов, работавший на этом посту с 2024 года.

На прошлой неделе свой пост покинул глава республики Александр Бречалов. Указ о досрочной отставке Бречалова по его просьбе президент России Владимир Путин подписал 29 июля. Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена Ольга Абрамова, которая до этого была советником министра сельского хозяйства РФ.

Что же касается Бречалова, по данным ряда СМИ, он станет руководителем крупного железнодорожного оператора "СГ-Транс", которая специализируется на железнодорожных перевозках нефтегазовых и нефтехимических грузов.