Москва16 июл Вести.Мэр Якутска Евгений Григорьев решил досрочно сложить с себя полномочия главы города. Об этом сообщила пресс-служба Якутской городской Думы.

16 июля в адрес председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова в соответствии со статьей 41 Устава городского округа "город Якутск" поступило заявление главы города Евгения Григорьева о досрочной отставке по собственному желанию говорится в сообщении

В связи с этим Дума соберется на внеочередную сессию. Ранее глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев внес в Думу кандидатуры для избрания на должность главы Якутска. Для участия в процедуре избрания представлены Дмитрий Садовников и Владислав Созонов.