Москва4 маяВести.Мэр Евпатории Александр Юрьев не будет участвовать в конкурсе по замещению должности главы администрации по состоянию здоровья. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он отметил, что чиновник продолжат работать на благо республики.
Состояние здоровья после перенесенной операции не позволяет ему продолжить трудиться на ответственном посту. В связи с этим Александр Юрьевич принял решение не участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования, который состоится в ближайшее времясказано в сообщении
Ранее стало известно об отставке главы Керчи. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.