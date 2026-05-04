Мэр Евпатории уходит с поста по состоянию здоровья Глава Евпатории Юрьев покидает пост по состоянию здоровья

Москва4 мая Вести.Мэр Евпатории Александр Юрьев не будет участвовать в конкурсе по замещению должности главы администрации по состоянию здоровья. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он отметил, что чиновник продолжат работать на благо республики.

Состояние здоровья после перенесенной операции не позволяет ему продолжить трудиться на ответственном посту. В связи с этим Александр Юрьевич принял решение не участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования, который состоится в ближайшее время сказано в сообщении

Ранее стало известно об отставке главы Керчи. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.