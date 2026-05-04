Москва4 мая Вести.Руководитель администрации Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, в республике продолжается работа по ротации кадрового состава, включая и муниципальный уровень.

Глава администрации города Керчи Олег Николаевич Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию говорится в сообщении

Повышение эффективности системы управления – приоритет, заключил Аксенов.