В Южной Осетии в этом году появится несколько десятков глэмпингов Камболов: десятки глэмпингов появятся в Южной Осетии в 2026 году

Москва17 сен Вести.Несколько десятков глэмпингов появятся в Южной Осетии в этом году, рассказал исполняющий обязанности президента республики Марат Камболов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Совместно с Минэкономом мы обсуждаем вопросы туризма. Уверен, что в этом году несколько десятков глэмпингов [появится]. У нас красивейшие места высокогорные, озера. Именно эти глэмпинги, я думаю, мы сможем установить и начнем работать в этом направлении. Очень много туристов, автотуристов. Особо хочу обратить внимание, то, что подчеркивают наши гости, когда я проезжаю, всегда останавливаюсь, общаюсь с ними, они подчеркивают особо безопасность сказал Камболов

В сентябре 2025 года Минэкономразвития Южной Осетии и Ассоциация внутреннего и въездного туризма (АВВТ) России подписали соглашение о взаимодействии в сфере выездного и въездного туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в республике.