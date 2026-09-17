Москва17 сен Вести.Среднее время прохождения КПП "Нижний Замараг" сократилось. Об этом исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Когда приехал в республику, первое, что просили меня жители (буквально каждый день, десятки раз) — это упростить пункт пропуска "Нижний Зарамаг". Это граница между Россией и Южной Осетией. А по сути, между северной частью и южной частью Осетии, на которой люди простаивали по четыре-пять часов каждый раз. У многих семья с одной стороны, работа с другой стороны. И каждый раз они проходили в день по два раза этот контроль. Сейчас время прохождения 10-15 минут