Москва17 сен Вести.Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов признался, что решение стать и.о. президента Южной Осетии – это личная история. Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Камболов отметил, что ему достаточно часто задают такой вопрос.

Для меня это очень личная история. Я родился в Осетии, и возможность быть полезным на своей земле, своему народу, для меня многое значит. За прошедшие годы я наработал довольно большой опыт, как вы сказали. Хорошо знаю механизмы принятия решений на федеральном уровне. Как мне кажется, все это может принести или уже приносит пользу Южной Осетии. В первую очередь поэтому я здесь сказал он

Ранее сообщалось, что большая совместная с Россией программа по развитию инфраструктуры Южной Осетии в качестве приоритета включает модернизацию пункта пропуска "Нижний Зарамаг" на границе двух государств.