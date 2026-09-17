Глава Южной Осетии рассказал о мерах по развитию туризма Марат Камболов: в Южной Осетии начался туристический бум

Москва17 сен Вести.После сокращения времени прохождения контрольно-пропускного пункта "Нижний Зарамаг" в Южной Осетии начался туристический бум. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов.

По его словам, основные сложности у туристов были связаны с прохождением КПП. Однако сейчас среднее время прохождения сократилось до 15 минут.

Марат Камболов отметил, что туристический бум только начинается. Однако пока в Южную Осетию начинают заходить российские компании.