Москва17 сенВести.Между Россией и Южной Осетией необходимо построить еще одну дорогу, заявил исполняющий обязанности президента республики Марат Камболов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Горная трасса А-164 "Транскам", которая проходит через Буронский тоннель, является единственной сухопутной дорогой, связывающей Россию и Южную Осетию напрямую.
Требуется еще один тоннель, еще, еще и еще. И это возможно при современных технологияхсказал Камболов
И.о. президента Южной Осетии подчеркнул, что Россия является важным стратегическим союзником и гарантом безопасности республики.