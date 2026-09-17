Камболов: между РФ и Южной Осетией требуется построить еще один тоннель

В Южной Осетии заявили о необходимости строительства еще одного тоннеля с РФ Камболов: между РФ и Южной Осетией требуется построить еще один тоннель

Москва17 сен Вести.Между Россией и Южной Осетией необходимо построить еще одну дорогу, заявил исполняющий обязанности президента республики Марат Камболов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Горная трасса А-164 "Транскам", которая проходит через Буронский тоннель, является единственной сухопутной дорогой, связывающей Россию и Южную Осетию напрямую.

Требуется еще один тоннель, еще, еще и еще. И это возможно при современных технологиях сказал Камболов

И.о. президента Южной Осетии подчеркнул, что Россия является важным стратегическим союзником и гарантом безопасности республики.