Кириенко рассказал о модернизации пограничного перехода между РФ и Южной Осетией Кириенко: граница с РФ стала приоритетом развития в инфраструктуре Южной Осетии

Москва26 авг Вести.Большая совместная с Россией программа по развитию инфраструктуры Южной Осетии в качестве приоритета включает модернизацию пункта пропуска "Нижний Зарамаг" на границе двух государств. Подробности первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил в комментарии для ИС "Вести".

Он уточнил, что все поручения президента Владимира Путина по обновлению пограничного перехода выполнены.

Понятно, почему первым приоритетом был пограничный переход – люди постоянно пересекают границу, кто-то на работу едет, [к] родным и близким… Поэтому первая задача, которая была сделана в кратчайшие сроки… выполнена. Уникальный сегодня по оснащению пункт пропуска, где время прохождения с нескольких часов сократилось до 15-20 минут, редко – 30 минут рассказал Кириенко

В среду, 26 августа, Южная Осетия отмечает День признания государственной независимости. Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к монументу защитникам республики, который посвящен героям, павшим в ходе грузинской агрессии. Кириенко отметил, что традиции боевого братства сохраняются и сегодня.