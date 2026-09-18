В Южной Осетии рассказали о настрое жителей на выборах президента республики

"У людей появилась надежда": как в Южной Осетии проходят выборы президента В Южной Осетии рассказали о настрое жителей на выборах президента республики

Москва18 сен Вести.Жители Южной Осетии приходят на избирательные участки, чтобы проголосовать за президента республики, в приподнятом настроении и с надеждой на скорейшие изменения, рассказала председатель избирательной комиссии №3 Анжелика Кокоева в интервью ИС "Вести".

Избирательные участки открылись в восемь утра. Жители Южной Осетии голосуют на досрочных выборах президент республики.

Народ приходит в приподнятом настроении, с надеждой. Многие даже не скрывают, за кого они голосуют. Видно, что у людей появилась надежда поделилась Анжелика Кокоева

Избиратели в Южной Осетии традиционно показывают высокую явку на выборах, и это видно уже в первые минуты после открытия участков, передает журналист ИС "Вести". С этими выборами люди связывают серьезные надежды на позитивные изменения.

Чтобы наша республика процветала, чтобы у молодежи появились перспективы, чтобы решался жилищный вопрос рассказала избирательница

Всего в Южной Осетии работают 70 избирательных участков, еще четыре - на территории Северной Осетии и один - в Москве. Голосование продлится до восьми часов вечера, и сразу же начнется подсчет голосов.