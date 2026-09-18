Москва18 сенВести.Явка на досрочных выборах президента Южной Осетии по состоянию на 12.00 мск составила 40,6%, сообщила член центральной избирательной комиссии республики Фатима Джиоева.
По ее словам, к указанному времени проголосовали 10 тысяч 933 избирателя.
Явка на досрочных выборах президента Южной Осетии составила 40,6% к 12.00 по мсксказала Джиоева на заседании ЦИК республики.
Досрочные выборы президента Южной Осетии проходят 18 сентября, этот день в республике объявлен выходным.
За пост президента борются четыре кандидата: временно исполняющий обязанности главы республики Марат Камболов, выдвинутый инициативной группой избирателей Казбек Кодоев, Зураб Кокоев от партии "Единство" и Мурат Валиев от партии "Патриоты Алании".