Москва27 авгВести.Президент РФ Владимир Путин внес в парламент Северной Осетии три кандидатуры на должность главы республики. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.
В их числе действующий руководитель республики Сергей Меняйло, заместитель генерального директора ООО "Селенгауголь" Олег Варнавин и директор ГБУК "Северо-Осетинский государственный академический театр имени Владимира Тхапсаева" Чермен Дудати.
Избрание главы Северной Осетии республиканскими депутатами состоится 20 сентября на 54-й сессии парламента.