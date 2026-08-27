Путин внес в парламент Северной Осетии три кандидатуры на пост главы республики

Путин предложил три кандидатуры на должность главы Северной Осетии Путин внес в парламент Северной Осетии три кандидатуры на пост главы республики

Москва27 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин внес в парламент Северной Осетии три кандидатуры на должность главы республики. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

В их числе действующий руководитель республики Сергей Меняйло, заместитель генерального директора ООО "Селенгауголь" Олег Варнавин и директор ГБУК "Северо-Осетинский государственный академический театр имени Владимира Тхапсаева" Чермен Дудати.

Избрание главы Северной Осетии республиканскими депутатами состоится 20 сентября на 54-й сессии парламента.