Москва7 авгВести.Глава Тувы Владислав Ховалыг при подаче документов для участия в выборах 20 сентября включил действующего сенатора от региона Людмилу Нарусову в список кандидатов в Совет федерации, передает ТАСС со ссылкой на избирком республики.
В нем также значатся военнослужащий Сурен Бады и региональный уполномоченный по правам человека Александр Адыгбай.
Ховалыг включил действующего сенатора Нарусову в список кандидатов в Совфедговорится в сообщении
Выборы главы Тувы, которые проводятся в регионе раз в пять лет, состоятся 20 сентября. На них выдвинуты пять кандидатов: Артыш Иргит ("Новые люди"), Азиат Чанзан ("Справедливая Россия"), Егор Чистяков (ЛДПР), Лодой-Дамба Куулар (КПРФ) и Владислав Ховалыг ("Единая Россия").