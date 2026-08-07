Глава Тувы включил Людмилу Нарусову в список кандидатов в Совфед В список кандидатов в Совфед Ховалыг включил действующего сенатора Нарусову

Москва7 авг Вести.Глава Тувы Владислав Ховалыг при подаче документов для участия в выборах 20 сентября включил действующего сенатора от региона Людмилу Нарусову в список кандидатов в Совет федерации, передает ТАСС со ссылкой на избирком республики.

В нем также значатся военнослужащий Сурен Бады и региональный уполномоченный по правам человека Александр Адыгбай.

Ховалыг включил действующего сенатора Нарусову в список кандидатов в Совфед говорится в сообщении

Выборы главы Тувы, которые проводятся в регионе раз в пять лет, состоятся 20 сентября. На них выдвинуты пять кандидатов: Артыш Иргит ("Новые люди"), Азиат Чанзан ("Справедливая Россия"), Егор Чистяков (ЛДПР), Лодой-Дамба Куулар (КПРФ) и Владислав Ховалыг ("Единая Россия").