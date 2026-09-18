Собянин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн Мэр Москвы Собянин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Москва18 сен Вести.Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на выборах в Государственную Думу дистанционно через платформу mos.ru. Он сообщил об этом в личном блоге в Telegram.

Глава Москвы напомнил, что пятница, 18 сентября, является первым днем голосования.

По предварительным данным, всего за 7 часов голосования в нем уже приняли участие более 1,8 млн избирателей-москвичей. Абсолютное большинство – в удобном и надежном электронном виде, как это обычно и происходит в Москве. И я тоже сегодня отдал свой голос с помощью платформы mos.ru говорится в сообщении

Собянин поблагодарил жителей столицы за активную гражданскую позицию и добавил, что онлайн-голосование будет доступно до 19.59 воскресенья, 20 сентября.