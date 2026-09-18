Володин сообщил, что проголосовал на выборах в Госдуму Володин проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Москва18 сен Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах депутатов в нижнюю палату парламента России. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Свой голос Володин отдал на избирательном участке в московской школе №2123 имени Мигеля Эрнандеса.

Свой выбор сделал. Принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы, которое проходит в нашей стране 18, 19, 20 сентября говорится в публикации

Председатель ГД призвал граждан не быть равнодушными и найти время, чтобы отдать голос за своего кандидата. Он подчеркнул, что от этого решения "многое зависит", в первую очередь – будущее страны.

Ранее также глава Новосибирской области Травников проголосовал на выборах в Госдуму.