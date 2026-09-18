Москва18 сенВести.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отдал свой голос на выборах депутатов Государственной Думы РФ.
Проголосовал глава региона в онлайн-формате – ДЭГ. У него это заняло пару минут.
Технология реально экономит время – все заняло буквально пару минут. Зашел через Госуслуги, выбрал, подтвердил. Система работает четко. Голосование проходит в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентябряотмечается в сообщении
Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2026 пройдет в 33 регионах России.