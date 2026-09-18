Глава Новосибирской области Травников проголосовал на выборах в Госдуму Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проголосовал на выборах онлайн

Москва18 сен Вести.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отдал свой голос на выборах депутатов Государственной Думы РФ.

Проголосовал глава региона в онлайн-формате – ДЭГ. У него это заняло пару минут.

Технология реально экономит время – все заняло буквально пару минут. Зашел через Госуслуги, выбрал, подтвердил. Система работает четко. Голосование проходит в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября отмечается в сообщении

Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2026 пройдет в 33 регионах России.