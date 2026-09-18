Москва18 сенВести.Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и регионального Законодательного собрания. Об этом глава региона сообщил в своем канале на платформе MAX.
На избирательном участке проголосовал на выборах в Государственную Думу. Сделал свой выбор за суверенитет и независимость нашей страны. За поддержку курса Президентаотметил Лимаренко в мессенджере МАХ
Губернатор подчеркнул, что выборы – это возможность для каждого россиянина повлиять на будущее страны.