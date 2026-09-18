В Сахалинской области проголосовал на выборах губернатор Валерий Лимаренко

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проголосовал на выборах В Сахалинской области проголосовал на выборах губернатор Валерий Лимаренко

Москва18 сен Вести.Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и регионального Законодательного собрания. Об этом глава региона сообщил в своем канале на платформе MAX.

На избирательном участке проголосовал на выборах в Государственную Думу. Сделал свой выбор за суверенитет и независимость нашей страны. За поддержку курса Президента отметил Лимаренко в мессенджере МАХ

Губернатор подчеркнул, что выборы – это возможность для каждого россиянина повлиять на будущее страны.