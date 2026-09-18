Москва18 сен Вести.Губернатор Камчатского края Владимир Солодов проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и регионального Законодательного собрания. Об этом руководитель Камчатки сообщил в своем канале на платформе MAX.

Сегодня с утра приехали на избирательный участок всей семьей. Для нас это уже добрая традиция: голосовать обязательно вместе, показывать детям, что судьба родной земли – это личное дело каждого из нас, а не кого-то со стороны. В эти дни мы выбираем тех, кто будет представлять Камчатку в Государственной Думе и работать на благо людей в краевом Законодательном Собрании отметил Солодов

Глава Камчатки напомнил, что избирательные участки будут работать три дня – с пятницы по воскресенье, и обратился с просьбой к жителям края обязательно найти время и проголосовать.