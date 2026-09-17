Более 11,5 тыс. жителей Камчатки досрочно проголосовали на выборах в Госдуму

На выборах в Госдуму досрочно проголосовали более 11,5 тыс. жителей Камчатки Более 11,5 тыс. жителей Камчатки досрочно проголосовали на выборах в Госдуму

Москва17 сен Вести.На выборах депутатов Государственной думы и краевого парламента досрочно проголосовали более 11,5 тыс. жителей Камчатки в отдаленных и труднодоступных местностях. Об этом сообщили ТАСС в региональной избирательной комиссии.

К настоящему времени на суше досрочно проголосовало порядка 6,5 тыс. избирателей, в море - 5 097 человек, всего более 11,5 тыс. человек уточнили и избиркоме

Предполагается, что результаты волеизъявления будут обнародованы после завершения третьего дня основного голосования, 20 сентября.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут 18-20 сентября. Впервые в них примут участие жители Донбасса и Новороссии.