Стартовало досрочное голосование в труднодоступных местностях Забайкалья В 18 труднодоступных муниципалитетах Забайкалья началось досрочное голосование

Москва7 сен Вести.В Забайкалье досрочное голосование в выборы Госдумы РФ затронет 18 муниципалитетов, где будут работать 95 участковых избирательных комиссий, участие в выборах примут около 5 тысяч избирателей, сообщается в MAX-канале правительства края.

Досрочное голосование организуют для работников и жителей животноводческих стоянок, пограничных застав, отдаленных метеостанций, поселений коренных малочисленных народов, охотники и оленеводы отмечается в сообщении

Члены УИК добираются до избирателей на автомобилях, транспорте повышенной проходимости, лодках и вертолетах.

Основной этап выборов в Госдуму состоится – с 18 по 20 сентября.