В Забайкалье прогнозируются очень сильные дожди МЧС: очень сильные дожди прогнозируются в Забайкалье

Москва28 авг Вести.В Забайкальском крае объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильных дождей, которые ожидаются в течение суток 29 августа. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По информации, полученной от ФГБУ "Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды": в течение суток 29 августа местами по территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Кроме того, в МЧС предупредили, что в ближайшие двое суток на отдельных реках юго-восточных и восточных районов возможны резкие подъемы уровней воды с подтоплением дорог, мостов и приусадебных участков.