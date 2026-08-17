Москва17 авг Вести.В Хабаровском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с предстоящими сильными осадками. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Сильные дожди, местами очень сильные, сильные ливни, грозы ожидаются в большинстве районов Хабаровского края 19 августа говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Как сообщалось ранее, в Хабаровске введен режим ЧС из-за паводка. Уровень воды в реке Амур за последние сутки снизился до 505 см. В некоторых районах затоплены загородные дачи и дороги. Так, на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный находится 371 дачный участок в зоне подтопления.