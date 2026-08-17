МЧС: в Хабаровске уровень воды в реке Амур снизился В Хабаровском крае организован постоянный мониторинг паводковой обстановки

Москва17 авг Вести.В Хабаровске уровень воды в реке Амур снизился и составил 505 см. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Спасатели совместно представителями органов местного самоуправления продолжают контролировать обстановку на подтопленных территориях.

В некоторых районах затоплены загородные дачи и дороги. Так, на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный находится 371 дачный участок в зоне подтопления.

Из-за высокого уровня дачные теплоходы заходят теперь не на все остановки, да и владельцев земельных наделов на островах крайне мало, так как многие тропы затоплены, а протоки и озера разлились отметила пресс-служба МЧС Хабаровского края в мессенджере МАХ

В ведомстве призвали жителей региона соблюдать меры безопасности: вывести домашних животных с дачных участков и убрать урожай с огородов.