Москва11 авг Вести.Хабаровское управление МЧС начало мероприятия по монтажу насосного оборудования для прочистки и откачки воды из городской системы ливневой канализации. Об этом сообщил ИС "Вести" начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска Андрей Колчин

На островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный подтоплены 129 дачных участков. Спасатели обращаются к рыбакам, дачникам и отдыхающим с призывом не дожидаться критической ситуации и эвакуироваться с островов. Сейчас это можно сделать на речных трамвайчиках, однако из-за прибывающей воды транспортное сообщение может быть вскоре ограничено.

Мы начали работу по установке линии по откачке воды с ливневки города, чтобы воду перекачивали в Амур при ухудшении обстановки, при повышении уровня воды рассказал Колчин

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. При необходимости на борьбу с паводком привлекут более 3 тысяч человек и сотни единиц техники. Гидрологи прогнозируют, что к концу недели у берегов краевой столицы уровень воды может подняться до 500 сантиметров.