В МЧС сообщили о 569 подтопленных дачных участках в Хабаровском крае В Хабаровском крае остаются подтопленными 569 приусадебных участков

Москва30 авг Вести.В Хабаровском крае к настоящему времени остаются подтопленными 569 приусадебных и дачных участков, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Всего в регионе в зоне влияния паводка находится 36 населенных пунктов, где отмечается подтопление 569 приусадебных и дачных участков, 22 участка внутрипоселковых и 5 участков межпоселковых дорог говорится в сообщении

В населенных пунктах проводится постоянный обход территорий, подверженных подтоплениям. Муниципалитеты проводят оценку ущерба, нанесенного стихией.