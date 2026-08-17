Демешин: уровень воды в Амуре у Хабаровска начал снижаться

Губернатор Демешин сообщил о снижении уровня воды в Амуре у Хабаровска Демешин: уровень воды в Амуре у Хабаровска начал снижаться

Москва17 авг Вести.Уровень воды в Амуре у Хабаровска снижается, об этом сообщил в MAX губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

По состоянию на понедельник, 17 августа, уровень снизился на два сантиметра и держится на отметке 505 сантиметров.

Гребень паводка проходит на участке от Хабаровска до села Елабуга, смещаясь вниз по течению Амура говорится в заявлении

Глава региона подчеркнул, что ниже по течению Амура уровень воды растет. По оценке специалистов, в 20 – 21 августа у Комсомольска-на-Амуре он достигнет отметки 450 - 480 сантиметров.

По данным Дмитрия Демешина, сейчас в Хабаровском крае подтоплено 11 населенных пунктов, 391 земельный участок, 12 участков автодорог. Жилые дома и социально значимые объекты не пострадали.