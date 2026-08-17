Тишковец: в Хабаровске за 3 дня выпадет до трети месячной нормы осадков Тишковец предупредил о сильных дождях на Дальнем Востоке

Москва17 авг Вести.В ближайшие 3 дня на Хабаровск выльется до трети месячной нормы осадков. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он сообщил, что над арктическим побережьем России сейчас главенствует обширный, малоподвижный антициклон.

Главным игроком в атмосфере над Россией сейчас является обширный малоподвижный антициклон, расположившийся над арктическим побережьем страны. Он свободно пропускает на Русскую равнину атлантические циклоны. Но затем, им приходится "нырять" на юг. И все свои оставшиеся запасы влаги они выливают как раз в бассейне Амура поделился прогнозом метеоролог

Тишковец добавил, что сегодня, 17 августа, ожидаются основные ливни в средних широтах Дальнего Востока.

В далеке от основного течения реки. Но, непосредственно в зоне паводка — тоже будут идти дожди. Причем, если говорить о крупных городах, то сильнее всего от стихии пострадает именно Хабаровск. В ближайшие три дня здесь выпадет до трети месячной нормы осадков! И это, во-первых, усугубит последствия прихода паводковой волны. А во-вторых, может само по себе спровоцировать потопы на улицах. Что касается температуры, то она - заметно выше нормы: +24…+28 дополнил синоптик

Ранее сообщалось, что уровень воды в Амуре в Хабаровске достиг отметки 494 см. По словам мэра города Сергея Кравчука, если вода в реке поднимется до 500 см, то людей вывезут со всех речных остановок на центральную набережную.