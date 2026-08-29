Москва29 авгВести.В Приморском крае в ближайшие дни ожидаются обильные осадки, объем которых за 12 часов может превысить 50 мм. Об этом сообщил официальный канал правительства региона на платформе MAX.
30 августа и 1 сентября в крае ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные дожди ожидаются 30 августа и в начале ночи на 31 августа – локально пройдут очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часовговорится в публикации
В правительстве предупредили, что на отдельных участках рек, включая Уссури, возможен выход воды из берегов. Это касается также озера Ханка.
В числе наиболее паводкоопасных районов власти назвали Уссурийский, Черниговский, Спасский, Хорольский, Ханкайский и Дальнереченский.