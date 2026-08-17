Примгидромет: более 100 мм осадков выпало в двух районах Приморья за выходные

В двух районах Приморья выпало за выходные более 100 мм осадков Примгидромет: более 100 мм осадков выпало в двух районах Приморья за выходные

Москва17 авг Вести.В прошедшие выходные в двух районах Приморского края выпало более 11 мм осадков. Об этом сообщил Примгидромет.

В Приморском крае повсеместно прошли дожди разной интенсивности. Всего выпало от 10 до 49 мм, местами — 55–85 мм. Больше всего осадков зафиксировано в Хорольском и Хасанском районах — 106 и 121 мм соответственно говорится в канале метеорологической службы на платформе MAX

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня, 17 и 18 августа, дожди в Приморье продолжатся, местами они будут сильными, локально — очень сильными.