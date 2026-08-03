В Приморье затяжные дожди принесли "масштаб бедствия меньше обычного" Приморье незначительно пострадало от дождей из-за "расчищенных русел рек"

Москва3 авг Вести.Приморский город Спасск-Дальний наиболее пострадал от затяжных дождей. Протекающая в районе города река Кулешовка "поднялась до краев". Об этом сообщает ИС "Вести".

При этом масштаб бедствия "меньше обычного".

Затоплены дороги, некоторые частные подворья и дома … Пока последствия несопоставимы с теми последствиями, которые обычно наносит наводнение Спасску-Дальнему: довольно сухо на улицах, вода ушла, достаточно небольшое количество частных подворий затоплено … загодя были расчищены русла рек, что также снизило их подъем воды сообщает ИС "Вести"

По данным Минтранса, в крае работает порядка 50 единиц техники. Они ликвидируют последствия наводнения. Зафиксированы переливы дорог в пяти муниципальных районах