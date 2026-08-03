Москва3 авгВести.Энергетики восстанавливают электроснабжение в селах двух районов Приморья, нарушенное в результате ливней, сообщается в MAX-канале Дальневосточной распределительной сетевой компании.
Идет восстановление электроснабжения в населенных пунктах Хасанского и Чугуевского муниципальных районов, нарушенное в результате непогодыговорится в сообщении
В Чугуевском районе доступ к месту работ осложнен подтоплением, для подключения сел по временной схеме туда отправлены дизель-генераторные установки. В Хасанском округе энергетики продолжают поиск места повреждения ЛЭП.