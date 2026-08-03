Энергетики после ливней восстанавливают электроснабжение в 2 районах Приморья

Два района Приморья из-за непогоды остаются без электроснабжения Энергетики после ливней восстанавливают электроснабжение в 2 районах Приморья

Москва3 авг Вести.Энергетики восстанавливают электроснабжение в селах двух районов Приморья, нарушенное в результате ливней, сообщается в MAX-канале Дальневосточной распределительной сетевой компании.

Идет восстановление электроснабжения в населенных пунктах Хасанского и Чугуевского муниципальных районов, нарушенное в результате непогоды говорится в сообщении

В Чугуевском районе доступ к месту работ осложнен подтоплением, для подключения сел по временной схеме туда отправлены дизель-генераторные установки. В Хасанском округе энергетики продолжают поиск места повреждения ЛЭП.