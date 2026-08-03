Более 30 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Прокуратура контролирует восстановление электроснабжения во Владивостоке Более 30 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Москва3 авг Вести.Энергоснабжение части Владивостока нарушено из-за аварии, без света остались около 30 тысяч горожан, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

В ходе мониторинга соцсетей установлено, что утром 3 августа из-за аварии на сетях без света остались более 30 тысячи жителей Владивостока отмечается в сообщении

Это коснулось домов на улицах Беляева, Волкова, Добровольского, Каплунова, Ладыгина, Невельского, Нейбута.

Аварийно-восстановительные работы поставлены на контроль надзорным ведомством.