Москва3 авгВести.Энергоснабжение части Владивостока нарушено из-за аварии, без света остались около 30 тысяч горожан, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.
В ходе мониторинга соцсетей установлено, что утром 3 августа из-за аварии на сетях без света остались более 30 тысячи жителей Владивостокаотмечается в сообщении
Это коснулось домов на улицах Беляева, Волкова, Добровольского, Каплунова, Ладыгина, Невельского, Нейбута.
Аварийно-восстановительные работы поставлены на контроль надзорным ведомством.