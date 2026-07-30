Более 14 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии днем 30 июля

Свыше 14 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии Более 14 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии днем 30 июля

Москва30 июл Вести.Днем в четверг, 30 июля, в результате аварии без электроснабжения остались более 14 тысяч жителей Владивостока, прокуратура организовала проверку, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Приморского края в мессенджере МАХ.

… днем 30 июля 2026 года из-за аварии без света остались более 14 тыс. жителей домов по улицам Адмирала Кузнецова, Невельского, Ватутина, Нейбута, Черняховского, Стрелковой и др. во Владивостоке написали в пресс-службе

Прокуратура контролирует проведение аварийно-восстановительных работ. Сотрудники ведомства также дадут оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии. Фактическое восстановление прав граждан поставлено на контроль.