Повреждение кабеля оставило без света около 28 тысяч жителей Приморья

В Приморье почти 28 тысяч жителей остались без света из-за повреждения кабеля Повреждение кабеля оставило без света около 28 тысяч жителей Приморья

Москва5 авг Вести.Из-за повреждения кабеля почти 28 тысяч жителей Владивостока остались без света, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО "ВПЭС".

В компании пояснили, что причиной отключения электроэнергии стало механическое повреждение кабельной линии 6 кВ сторонней организацией.

Число жителей, оставшихся без света, достигло 27 445 говорится в сообщении

Возобновление подачи электроэнергии ожидается до 16.00 по местному времени (до 09.00 по Москве).

В пресс-службе прокуратуры, со своей стороны, уточнили, что света нет в домах на улицах Русская, Чкалова, Лесная, Давыдова, Магнитогорская, Чапаева, Залесная и некоторых других.

Проведение восстановительных работ находится на контроле надзорного ведомства.