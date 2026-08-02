Москва2 авгВести.Агентство по гидротехническим сооружениям и мелиорации проводит масштабные работы по ликвидации последствий тайфунов на территории Приморского края. Об этом сообщает официальный канал регионального правительства в MAX.
В Надеждинском округе на протоке Смеринка реки Раздольная ведутся работы по расчистке наносов в подмостовом пространстверассказал замруководителя агентства Владимир Кодинев
Привлечены 4 специалиста, задействованы 3 единицы техники. По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко оперативные группы также работают во Владивостокском, Красноармейском, Партизанском и Лесозаводском округах.