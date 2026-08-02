Работы по ликвидации последствий тайфунов проводят в Приморье В Приморском крае ликвидируют последствия тайфунов

Москва2 авг Вести.Агентство по гидротехническим сооружениям и мелиорации проводит масштабные работы по ликвидации последствий тайфунов на территории Приморского края. Об этом сообщает официальный канал регионального правительства в MAX.

В Надеждинском округе на протоке Смеринка реки Раздольная ведутся работы по расчистке наносов в подмостовом пространстве рассказал замруководителя агентства Владимир Кодинев

Привлечены 4 специалиста, задействованы 3 единицы техники. По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко оперативные группы также работают во Владивостокском, Красноармейском, Партизанском и Лесозаводском округах.