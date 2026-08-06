Москва6 авг Вести.В городе Спасске-Дальнем жителям помогают ликвидировать последствия больших дождей, сообщил в своем MAX-канале губернатор Приморского кая Олег Кожемяко.

Он вместе с главой города Олегом Митрофановым пообщался с жителями улиц, расположенных ниже всего на рельефе.

Идет откачка оставшейся во дворах воды и просушка подвалов. Работают административные комиссии по оценке ущерба написал чиновник

По словам местных жителей, в этом году вода даже в пик осадков не поднималась так высоко, как в прошлые годы. В город дополнительно будет направлена группа специалистов по гидрологии.