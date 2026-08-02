Кожемяко: несколько улиц и огородов подтоплено непогодой в Спасске-Дальнем

Ряд улиц и подворий подтопило ливнями в приморском Спасске-Дальнем Кожемяко: несколько улиц и огородов подтоплено непогодой в Спасске-Дальнем

Москва2 авг Вести.Несколько улиц и подворий подтоплено в Спасске-Дальнем в результате сильных ливней, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в мессенджере МАХ.

Работаем сегодня в Спасске. За ночь есть прибытие воды. Ночью прошли дожди, поэтому мы видим небольшие подъемы. Есть некоторые затопленные улицы, подтопленные огороды, но таких масштабных явлений, как в прошлые разы, конечно, нет отметил глава региона

Он также уточнил, что спасатели продолжают откачку воды. Пострадавшим помогут местные власти.

Ранее сообщалось, что Шкотовском округе Приморья частично обрушился мост на автомобильной дороге, ведущей к селу Новороссия. Прокуратура инициировала проверку.