Частичные отключения электроэнергии зафиксированы на Ставрополье после осадков

Ставропольский край частично обесточен после обильных осадков Частичные отключения электроэнергии зафиксированы на Ставрополье после осадков

Москва20 июн Вести.В Ставропольском крае прошли обильные осадки — зафиксированы частичные отключения электроэнергии, также есть подтопления территорий. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

Сильные дожди прошли ночью и утром 20 июня.

Поступают обращения жителей станицы Александрийской по подтоплению дворов, огородов, подвалов и хозяйственных построек. Специалисты администрации и ПАСС СК уже работают на месте, проводится обследование домовладений и оценка ущерба… Частичные отключения электроэнергии зафиксированы в нескольких населенных пунктах округа. Крупные нарушения в электроснабжении ставропольцев локализованы. В работе у энергетиков остаются единичные заявки от жителей написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Владимиров подчеркнул, что главам территорий важно держать ситуацию на постоянном контроле, мониторить обстановку, максимально оперативно устранять последствия непогоды и принимать необходимые меры. Обращения жителей не должны оставаться без внимания.