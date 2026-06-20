Москва20 июнВести.В Ставропольском крае прошли обильные осадки — зафиксированы частичные отключения электроэнергии, также есть подтопления территорий. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.
Сильные дожди прошли ночью и утром 20 июня.
Поступают обращения жителей станицы Александрийской по подтоплению дворов, огородов, подвалов и хозяйственных построек. Специалисты администрации и ПАСС СК уже работают на месте, проводится обследование домовладений и оценка ущерба… Частичные отключения электроэнергии зафиксированы в нескольких населенных пунктах округа. Крупные нарушения в электроснабжении ставропольцев локализованы. В работе у энергетиков остаются единичные заявки от жителейнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Владимиров подчеркнул, что главам территорий важно держать ситуацию на постоянном контроле, мониторить обстановку, максимально оперативно устранять последствия непогоды и принимать необходимые меры. Обращения жителей не должны оставаться без внимания.