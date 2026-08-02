Олег Кожемяко рассказал о паводковой ситуации в Приморском крае В приморской Яковлевке стабилизируется паводковая ситуация

Москва2 авг Вести.Паводковая ситуация в селе Яковлевка Приморского края стабилизируется. Об этом рассказал губернатор региона Олег Кожемяко.

Вода падает. Спасатели краевого министерства ГО и ЧС приняли меры для отвода воды от улиц говорится в сообщении

По оценкам специалистов, такого масштабного разлива в местной реке Гнилушке не было с 1980 года. Для увеличения пропускной способности в район будет направлена техника агентства гидротехнических сооружений и мелиорации. Ситуацию с подтопленными подворьями лично контролирует глава Алексей Коренчук.

Все краевые службы находятся в состоянии повышенной готовности, уточнил Кожемяко.