Вертолеты и лодки доставляют бюллетени к оленеводам в тайге Приамурья Около 7 тысяч жителей отдаленных районов Приамурья могут проголосовать досрочно

Москва11 сен Вести.Порядка семи тысяч жителей отдаленных территорий Амурской области имеют право на досрочное голосование, из них две с половиной тысячи это право уже реализовали, сообщило РИА Новости со ссылкой на Амуризбирком.

В списках избирателей, которые имеют право проголосовать досрочно, около 7 тысяч человек. Более 2,5 тысяч уже сделали свой выбор. Члены комиссий, организующие досрочное голосование, берут с собой бюллетени, переносные ящики и кабины для тайного голосования. Добираются к избирателям на вертолетах, лодках и внедорожниках говорится в сообщении

Там также уточнили, что труднодоступными считаются территории в Тындинском, Зейском, Сковородинском, Шимановском округах, а также в Магдагачинском, Мазановском, Селемджинском районах. Среди граждан, желающих отдать свой голос, - жители эвенкийских поселений, оленеводы, работники метеостанций, золотодобывающих участков, строители дорог и мостов, пограничники.

Досрочное голосование в Приамурье продлится до 17 сентября, последними проголосуют жители села Кухтерин Луг Шимановского округа.