В 6 муниципалитетах Оренбуржья ввели режим повышенной готовности из-за пожаров Солнцев: в тушении пожаров в Оренбуржье задействуют авиацию

Москва8 сен Вести.В шести муниципальных образованиях Оренбургской области введен режим повышенной готовности из-за ландшафтных пожаров, в их тушении задействуют авиацию, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Он отметил, что в регионе складывается непростая ситуация с природными пожарами – наиболее острой ситуация остается в Кувандыкском округе, Кваркенском, Новоорском и Беляевском районах. Ликвидация возгораний осложняется ветром. В данный момент угрозы населению нет, добавил Солнцев.

Приняли решение задействовать авиацию. В тушении ландшафтных пожаров будут помогать Ил-76 и Ми-8. Кроме того, на помощь выдвинулись две аэромобильные группировки из Самарской и Ульяновской областей сказано в сообщении

Глава региона призвал жителей в случае объявления превентивной эвакуации следовать рекомендациям властей.