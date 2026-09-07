В Оренбургской области тушат ландшафтный пожар на площади до 20 тысяч га

Ландшафтный пожар в Оренбургской области охватил до 20 тысяч га В Оренбургской области тушат ландшафтный пожар на площади до 20 тысяч га

Москва7 сен Вести.В Беляевском районе Оренбургской области продолжается ликвидация крупного ландшафтного пожара. Подробности в MAX сообщает инфоцентр регионального правительства.

На текущий момент ликвидируются четыре очага пожара на площади от 15 до 20 тысяч гектаров. К тушению привлечены 50 человек и 23 единицы техники – силы противопожарной службы Оренбургской области, ГУ МЧС России по Оренбургской области, а также добровольные пожарные команды говорится в сообщении

При помощи сельхозтехники создаются минерализованные полосы. Из областного центра для тушения пожара дополнительно будут направлены водовозы.

Сохраняется угроза перехода огня на три населенных пункта Беляевского района. Для превентивной эвакуации жителей в райцентре развернули три пункта временного размещения.