В Оренбургской области жителей двух сел эвакуировали из-за природного пожара Жителей двух сел эвакуировали из-за природного пожара под Оренбургом

Москва7 сен Вести.Жителей сел Пехотное и Залужье в Оренбургской области превентивно эвакуировали из-за возникшего 6 сентября ландшафтного пожара на границе с Казахстаном. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.

Отмечается, что возгорание сухой травы произошло 6 сентября на границе с Казахстаном в районе села Луговское Беляевского района. Ближе к вечеру огонь дошел к селам Пехотное и Залужье Кувандыкского округа.

Оперативные службы приняли решение провести превентивную эвакуацию местных жителей. Для этого был развернут пункт временного размещения в с. Новоуральск. В настоящее время в ПВР размещены 25 человек говорится в сообщении

По данным инфоцентра, угрозы населенным пунктам нет.

В ночь на 7 сентября на месте работали 18 единиц техники и 36 специалистов. Сейчас работа по ликвидации возгорания продолжается.