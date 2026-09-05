Более 80 человек эвакуировали из-за пожара в Оренбургской области Из-за пожара в Оренбургской области эвакуированы два учебных заведения

Москва5 сен Вести.Серьезное возгорание произошло на территории Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства в MAX.

Возгорание случилось в СНТ "Заря". Из-за неблагоприятных погодных условий огонь перекинулся на государственный лесной фонд Соль-Илецкого участкового лесничества.

Силы и средства, задействованные в тушении: 30 человек, 18 единиц техники, в том числе 14 автоцистерн и 3 единицы подвоза воды говорится в заявлении

В настоящее время эвакуированы люди из двух учебных заведений: 60 человек из Соль-Илецкого индустриально-технологического техникума, а также 21 ребенок и один взрослый из специальной школы для мальчиков.

В правительстве подчеркнули, что оперативная обстановка находится под контролем, продолжается работа по локализации и ликвидации возгорания.