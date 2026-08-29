МЧС: ландшафтный пожар ликвидирован на площади 13 тыс. га в Оренбургской области

В Оренбургской области ликвидирован ландшафтный пожар на площади 13 тысяч га МЧС: ландшафтный пожар ликвидирован на площади 13 тыс. га в Оренбургской области

Москва29 авг Вести.Подразделения МЧС России потушили ландшафтный пожар на площади более 13 тысяч га в Кувандыкском муниципальном округе Оренбургской области, сообщается в MAX-канале министерства региона.

Возгорание ликвидировано на площади более 13 000 гектаров. На месте остаются пожарные расчеты для контроля ситуации отмечается в сообщении

В округе горела сухая трава в районе урочища Ольховка и поселка Маячный. Угрозы населенным пунктам не было. Всего к тушению привлекались 22 специалиста и 11 единиц техники.